«Челси» на своем поле проиграл «Саутгемптону»

«Саутгемптон» в гостях одержал победу над «Челси» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. В составе «святых» отличился форварды Майкл Обафеми и Натан Редмонд.

«Челси» с 32 очками остался на 4-м месте в турнирной таблицы АПЛ. «Саутгемптон» — 21 балл и 14-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Челси» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)

Голы: Обафеми, 31 (0:1). Редмонд, 73 (0:2).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума (Маунт, 46), Рюдигер, Эмерсон, Томори, Жоржинью, Канте, Виллиан (Педро, 84), Абрахам, Хадсон-Одои (Пулишич, 67).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингс, 69).

Предупреждения: Бертранд, 30. Жоржинью, 58. Канте, 62. Томори, 62. Буфаль, 90+4.

Судья: Мосс (Англия).

26 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».