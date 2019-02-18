"Челси" - "МЮ": составы команд. Мата сыграет против бывшего клуба с первых минут

Стали известны составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Кубка Англии. С первых минут на поле выйдет хавбек "МЮ" Хуан Мата, ранее игравший за лондонцев.

"Челси": Аррисабалага - Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо - Канте, Жоржинью, Ковачич - Педро, Игуаин, Азар.

Запасные - Кабальеров, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу - Эррера, Матич, Погба - Мата, Лукаку, Рэшфорд.

Запасные - Де Хеа, Байи, Далот, Фред, Мактоминэй, Перейра, Алексис Санчес.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": Кубок Англии, 1/8 финала, 18 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.30 (время московское)