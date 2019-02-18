"Челси" - "МЮ": Поль Погба причастен к половине голов при Сульшере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжает демонстрировать бомбардирские успехи под руководством Уле Гуннара Сульшера. В матче 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" он сперва отдал голевой пас на Андера Эрреру, а затем забил сам.

Всего на счету Погба 15 очков по системе "гол + пас" в 12 играх под руководством Сульшера: 9 голов и 6 передач. Таким образом, он причастен ровно к половине голов команды - при норвежце "МЮ" забил 30 мячей в 13 встречах.

Примечательно, что в начале сезона, когда командой руководил Жозе Моуринью, Погба отметился только 9 очками (5 голов и 4 передачи) в 20 играх.

При Сульшере он не смог забить или отдать голевой пас только во встречах с "Ньюкаслом" (2:0), "Арсеналом" (3:1) и "ПСЖ" (0:2).

Трансляция матча "Челси" - "МЮ"