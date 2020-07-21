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«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро

09:16
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«Челси» близок к подписанию вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.com.

По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. Сообщается, что главный тренер мадридской команды, Диего Симеоне, не хочет расставаться с голкипером.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей и пропустил 36 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенца в 80 миллионов евро.

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