«Челси» может включить Лукаку или Пулишича в сделку по Осимхену

«Челси» рассчитывает использовать одного из игроков команды в переговорах по приобретению нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонцы рассматривают включение в сделку Кристиана Пулишича или Ромелу Лукаку, который сейчас на правах аренды выступает за «Интер».

В текущем сезоне Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего нигерийца в 100 миллионов евро.