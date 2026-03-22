Источник: «Челси» может уволить Росеньора в случае непопадания в Лигу чемпионов

Руководство «Челси» недовольно результатами, которые команда показывает под руководством главного тренера Лиама Росеньора, сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, в случае непопадания синих в Лигу чемпионов на сезон-2026/27 специалиста могут отправить в отставку.

Росеньор возглавил «Челси» 8 января, подписав контракт с клубом из Фулема до лета 2032 года. В последних четырех матчах во всех турнирах команда под его руководством потерпела четыре поражения с общим счетом 2:12.

В чемпионате Англии «Челси» занимает шестое место с 48 очками после 31 матча.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max