«Челси» может уволить Лэмпарда уже сегодня

Руководство «Челси» приняло решение уволить главного тренера команды, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне АПЛ. Также футболисты получили дополнительный выходной, хотя ранее Лэмпард запланировал тренировку в понедельник.

В нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 9 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 11 очков.

Лэмпард возглавил команду 4 июня 2019 года, подписав с командой трехлетний контракт.