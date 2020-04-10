«Челси» может продать Н'голо Канте летом

«Челси» может продать полузащитника Н'голо Канте в летнее трансферное окно, если получит достойное предложение, сообщает Goal.com.

По информации источника, 29-летним французом интересуются «Реал» и «ПСЖ». Сообщается, что «Челси» открыт для предложений по полузащитнику, чей контракт действует до лета 2023 года.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллиона евро. В сезоне-2019/20 француз провел за «синих» 22 матча, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 80 миллионов евро.