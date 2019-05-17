"Челси" может подписать Ковачича и Игуаина, несмотря на запрет ФИФА

"Челси" может подписать контракты с полузащитником Матео Ковачичем и нападающим Гонсало Игуаином на следующий сезон, несмотря на запрет на регистрацию новых игроков, информирует goal.com.

Первый арендован "Челси" у "Реала" до конца сезона, второй – у "Ювентуса". Как отмечается, лондонский клуб может подписать контракты с ними, при этом не нарушив запрет ФИФА.

22 февраля ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов.

8 мая ФИФА частично удовлетворила апелляцию "Челси" и разрешила трансферы игроков до 16 лет, однако оставила в силе основное условие. "Челси" намерен оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).