«Челси» может подписать Брантуэйта из «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Джаррад Брантуэйт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, на 22-летнего игрока сборной Англии претендует «Челси». Также защитником интересуется «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Брантуэйт провел 32 матча, в которых сделал результативную передачу и заработал 4 желтые карточки.