«Челси» может купить саудовский консорциум

Саудовский консорциум может купить «Челси», сообщает Goal.com.

По данным источника, частный консорциум во главе с Saudi Media вчера, 11 марта, сообщил о желании купить лондонский клуб коммерческому банку Raine Group, который занимается продажей «Челси».

В приобретении «синих» заинтересованы 10 покупателей.