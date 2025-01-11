«Челси» разгромил «Моркам» в Кубке Англии
«Челси» дома победил «Моркам» в матче третьего раунда Кубка Англии — 5:0.
У лондонцев дубли оформили Жоау Феликс и Тосин Адарабиойо, один гол на счету Кристофера Нкунку, который также не реализовал пенальти.
В параллельных матчах «Ноттингем Форест» победил «Лутон» (2:0), «Брайтон» разгромил «Норвич» (4:0), «Борнмут» с крупным счетом обыграл «Вест Бромвич» (5:1), «Плимут» был сильнее «Брентфорда» (1:0).
Пары соперников в четвертом раунде станут известны после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5
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