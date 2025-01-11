«Челси» разгромил «Моркам» в Кубке Англии

«Челси» дома победил «Моркам» в матче третьего раунда Кубка Англии — 5:0.

У лондонцев дубли оформили Жоау Феликс и Тосин Адарабиойо, один гол на счету Кристофера Нкунку, который также не реализовал пенальти.

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» победил «Лутон» (2:0), «Брайтон» разгромил «Норвич» (4:0), «Борнмут» с крупным счетом обыграл «Вест Бромвич» (5:1), «Плимут» был сильнее «Брентфорда» (1:0).

Пары соперников в четвертом раунде станут известны после жеребьевки.