Стали известны составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 26-го тура чемпионата Англии. Место в воротах лондонцев во второй игре подряд займет 38-летний Вилли Кабальеро. Кепа Аррисабалага начнет встречу в запасе.

«Челси»: Кабальеро, Р. Джеймс, Кристиансен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржинью, Ковачич, Виллиан, Батшуайи, Педро.

Запасные — Аррисабалага, Томори, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Бруну Фернандеш, Д. Джеймс, Марсьяль.

Запасные — Ромеро, Далот, Джоунс, Андреас Перейра, Мата, Гринвуд, Игало.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»