«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд. 38-летний Кабальеро — в воротах хозяев
22:09
Стали известны составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 26-го тура чемпионата Англии. Место в воротах лондонцев во второй игре подряд займет 38-летний Вилли Кабальеро. Кепа Аррисабалага начнет встречу в запасе.
«Челси»: Кабальеро, Р. Джеймс, Кристиансен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржинью, Ковачич, Виллиан, Батшуайи, Педро.
Запасные — Аррисабалага, Томори, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Бруну Фернандеш, Д. Джеймс, Марсьяль.
Запасные — Ромеро, Далот, Джоунс, Андреас Перейра, Мата, Гринвуд, Игало.
«СЭ» проведет трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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