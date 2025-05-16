«Челси» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в рамках 37-го тура чемпионата Англии в пятницу, 16 мая. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.15 по московскому времени.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая 2025, 22:15. Стэмфорд Бридж (Лондон)

По итогам 36-ти туров премьер-лиги «Челси» набрал 63 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» с 39 баллами располагается на 16-й строчке премьер-лиги.

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