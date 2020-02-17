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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: видеотрансляция матча

21:00

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает девятое место. Победа поднимет его на седьмую строчку. Предыдущие три игры подряд команда Уле Гуннара Сульшера не смогла забить ни одного мяча, набрав 1 очко.

«Челси» занимает четвертое место, в случае победы сократит отставание от идущего третьим «Лестера» до шести очков.

Следить за матчем «Челси» — «Манчестер Юнайтед» вы сможете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и в видеотрансляции.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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