В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает девятое место. Победа поднимет его на седьмую строчку. Предыдущие три игры подряд команда Уле Гуннара Сульшера не смогла забить ни одного мяча, набрав 1 очко.

«Челси» занимает четвертое место, в случае победы сократит отставание от идущего третьим «Лестера» до шести очков.

Следить за матчем «Челси» — «Манчестер Юнайтед» вы сможете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и в видеотрансляции.