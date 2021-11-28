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«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и остался лидером чемпионата Англии

21:23
Гол Джейдона Санчо. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Гол Джейдона Санчо. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

На 50-й минуте после ошибки в обороне «Челси» два игрока «МЮ» вышли на ворота Менди, и Джейдон Санчо точно пробил. Сравнял счет на 69-й минуте Жоржинью, который реализовал пенальти.

«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. «Манчестер Сити» имеет 29 очков, «Ливерпуль» — 28. У «МЮ» 18 очков и восьмая позиция.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
28 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Санчо, 50 (0:1), Жоржиньо, 69 (1:1)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Маунт, 78 ) Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Лофтус-Чик Чалоба Зиеш Вернер (Лукаку, 82 ) Хадсон-Одои (Пулишич, 78 )
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Байи Алекс Теллес Ван-Биссака Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89) Матич Мактоминай Рэшфорд (Лингард, 77) Санчо (Криштиану Роналду, 64)
Предупреждения
Джеймс 53, Жоржиньо 90  -  Мактоминай 45, Рэшфорд 49, Бруну Фернандеш 77, Криштиану Роналду 90, Байи 90
Судьи
Тэйлор

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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