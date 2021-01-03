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«Челси» — «Манчестер Сити»: Зинченко выйдет в стартовом составе

18:36
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«Челси» примет «Манчестер Сити» в центральном матча 17-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Чилвелл, Зума, Тиагу Силва, Канте, Ковачич, Маунт, Пулишич, Зиех, Вернер.

Запасные: Кепа, Рюдигер, Жоржинью, Эмерсон, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои, Гилмор, Хаверц.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Р.Диаш, Стоунс, Зинченко, Канселу, Родри, Гюндоган, Фоуден, Б.Силва, Де Брейне, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Менди, Фернандинью, Махрез, Делап, Мбете, Харвуд-Беллис, Агуэро.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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