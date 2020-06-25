Стали известны составы на матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Защитник гостей Александр Зинченко остался в запасе.

«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте, Маунт, Баркли — Виллиан, Жиру, Пулишич.

Запасные — Кабальеро, Зума, Джеймс, Жоржинью, Гилмур, Ковачич, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Фернандинью, Лапорт, Менди — Гюндоган, Родри, де Брейне — Махрез, Стерлинг, Бернарду Силва.

Запасные — Карсон, Габриэл Жезус, Зинченко, Сане, Давид Сильва, Отаменди, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер.

Встреча начнется в 22.15 по московскому времени. Если «Манчестер Сити» потеряет очки, то «Ливерпуль» станет чемпионом.