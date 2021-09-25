«Челси «— «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча чемпионата Англии
В субботу, 25 сентября, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в 6-м туре чемпионата Англии. Начало игры в 14:30.
Лондонцы с 13 очками занимают первое место в турнирной таблице, команда Пепа Гвардьолы — пятая с 10 очками.
Это будет первая встреча команд после финала Лиги чемпионов-2021, в котором со счетом 1:0 победили «синие».
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» покажет портал Okko.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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