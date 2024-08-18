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Сегодня, 17:15

«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлинг Холанн, игрок ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартовал 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Полностью календарь доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
3
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
8
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 1
П
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
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