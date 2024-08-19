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Судейство

Сегодня, 12:45

«Челси» — «Манчестер Сити»: рука Ковачича отставлена, но пенальти правильно не назначен. Объясняем, почему

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Челси» — «Манчестер Сити».
Фото Скриншот трансляции

На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» в штрафной (0:2) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Матео Ковачича.

Рука была поднята и отставлена в сторону, однако судья Антони Тэйлор не отреагировал на это назначением 11-метрового удара и был прав, исходя из трактовок, используемых в английском футболе.

Антони Тэйлор.

В специально созданном аккаунте в соцсетях, в котором теперь англичане оперативно объясняют решения судейской бригады, написано следующее: «ВАР провел проверку на предмет назначения пенальти после контакта мяча и руки Ковачича. Он подтвердил решение судьи, не назначившего 11-метровый удар, считая, что мяч полетел с близкого расстояния».

Видеоарбитр (ВАР) Майкл Солсбери и его ассистент (АВАР) Дэн Кук проверили случившееся и не стали вмешиваться в действия их коллеги Тэйлора. Дело в одном из критериев, которые учитываются в Англии при оценке эпизодов, связанных с контактом мяча с рукой. Там, в частности, обращают внимание на расстояние, с которого мяч прилетел в руку. У нас (и не только у нас) в данном случае назначили бы пенальти. Но в АПЛ поступают иначе.

Матео Ковачич
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
14
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
16
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
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19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
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Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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