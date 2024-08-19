«Челси» — «Манчестер Сити»: рука Ковачича отставлена, но пенальти правильно не назначен. Объясняем, почему
На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» в штрафной (0:2) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Матео Ковачича.
Рука была поднята и отставлена в сторону, однако судья Антони Тэйлор не отреагировал на это назначением 11-метрового удара и был прав, исходя из трактовок, используемых в английском футболе.
В специально созданном аккаунте в соцсетях, в котором теперь англичане оперативно объясняют решения судейской бригады, написано следующее: «ВАР провел проверку на предмет назначения пенальти после контакта мяча и руки Ковачича. Он подтвердил решение судьи, не назначившего 11-метровый удар, считая, что мяч полетел с близкого расстояния».
Видеоарбитр (ВАР) Майкл Солсбери и его ассистент (АВАР) Дэн Кук проверили случившееся и не стали вмешиваться в действия их коллеги Тэйлора. Дело в одном из критериев, которые учитываются в Англии при оценке эпизодов, связанных с контактом мяча с рукой. Там, в частности, обращают внимание на расстояние, с которого мяч прилетел в руку. У нас (и не только у нас) в данном случае назначили бы пенальти. Но в АПЛ поступают иначе.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
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2
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|2 : 1
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|0 : 2
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|Г
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Симон Адингра
Брайтон
|1
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Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|П
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|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
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Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
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Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
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Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1