«Челси» — «Манчестер Сити»: рука Ковачича отставлена, но пенальти правильно не назначен. Объясняем, почему

На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» в штрафной (0:2) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Матео Ковачича.

Рука была поднята и отставлена в сторону, однако судья Антони Тэйлор не отреагировал на это назначением 11-метрового удара и был прав, исходя из трактовок, используемых в английском футболе.

Антони Тэйлор.

В специально созданном аккаунте в соцсетях, в котором теперь англичане оперативно объясняют решения судейской бригады, написано следующее: «ВАР провел проверку на предмет назначения пенальти после контакта мяча и руки Ковачича. Он подтвердил решение судьи, не назначившего 11-метровый удар, считая, что мяч полетел с близкого расстояния».

Видеоарбитр (ВАР) Майкл Солсбери и его ассистент (АВАР) Дэн Кук проверили случившееся и не стали вмешиваться в действия их коллеги Тэйлора. Дело в одном из критериев, которые учитываются в Англии при оценке эпизодов, связанных с контактом мяча с рукой. Там, в частности, обращают внимание на расстояние, с которого мяч прилетел в руку. У нас (и не только у нас) в данном случае назначили бы пенальти. Но в АПЛ поступают иначе.