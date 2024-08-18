Гол Холанна принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл в гостевом матче АПЛ «Челси» со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились Эрлинг Холанн и Матео Ковачич.

В следующем матче чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона» 25 августа, а «Манчестер Сити» днем ранее примет «Ипсвич Таун».