Гол Холанна принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Челси»
«Манчестер Сити» обыграл в гостевом матче АПЛ «Челси» со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились Эрлинг Холанн и Матео Ковачич.
В следующем матче чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона» 25 августа, а «Манчестер Сити» днем ранее примет «Ипсвич Таун».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|2 : 1
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|0 : 2
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
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