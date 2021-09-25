«Челси» — «Манчестер Сити»: Лукаку, Вернер, Де Брейне и Грилиш выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Вернер, Лукаку.
Запасные: Кепа, Чилвелл, Чалоба, Силва, Лофтус-Чик, Сауль, Хаверц, Хадсон-Одои, Зиеш.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диас, Лапорт, Канселу, Уокер, Родриго, Де Брейне, Б. Сильва, Грилиш, Фоуден, Жезус.
Запасные: Штеффен, Стоунс, Аке, Стерлинг, Торрес, Фернандинью, Махрез, Палмер, Лавия.
Матч пройдет в Лондоне и начнется в 14:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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