"Челси" – "Манчестер Сити": фрибеты от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье 24 февраля на одном из самых узнаваемых стадионов мира, лондонском "Уэмбли", будет сыгран финал Кубка английской лиги – трофей разыграют два топ-клуба, "Челси" и "Манчестер Сити".

Бесспорным фаворитом в решающем матче являются номинальные гости. Коэффициент на то, что обладателем титула станет "Манчестер Сити" в БК "Лига Ставок" составляет 1,55. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 1 550 рублей. Для сравнения, коэффициент на ничью составляет 4,30, а на победу "Челси" – 5,75. Игра обещает быть результативной: коэффициент на "Тотал" больше 2,5 гола – 1,75.

Ничего удивительного в этом нет, ведь команда Хосепа Гвардиолы сейчас возглавляет таблицу премьер-лиги. Еще недавно "Сити" отставал от "Ливерпуля" на семь очков, но теперь манчестерцы уже идут вровень с "красными". В Кубке лиги они за четыре матча пропустили всего один гол, а забили 13. "Челси" же после яркого начала сезона заметно сник, и уже идут разговоры о возможной отставке Маурицио Сарри.

Но в каком состоянии бы ни находились сейчас оба претендента, в финале все решается здесь и сейчас. И нас ждет битва двух топ-клубов за трофей. А еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 555 рублей. Если пари, заключённое с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам ещё один номиналом в 555 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счёт.

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