«Манчестер Сити» за тайм забил три мяча в ворота «Челси» и одержал победу

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Исход встречи был решен в первом тайме, когда «горожане» отправили в ворота соперника три безответных мяча.

В самом конце второй половины лондонцы смогли забить мяч престижа — 1:3.

Напомним, что перед этой игрой команда Хосепа Гвардьолы потеряла несколько футболистов из-за коронавируса.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)

Голы: Гюндоган, 18 (0:1). Фоуден, 21 (0:2). Де Брейне, 34 (0:3). Хадсон-Одои, 90+2 (1:3).

«Челси»: Э.Менди, Аспиликуэта, Зума, Тиагу Силва, Чилвелл, Канте (Гилмор, 64), Маунт, Ковачич (Хаверц, 77), Пулишич, Зиех (Хадсон-Одои, 64), Вернер.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Эрнандес, Гюндоган (Фернандинью, 75), Де Брейне (Махрез, 86), Фоуден (Агуэро, 86), Стерлинг.

Предупреждения: Пулишич, 45+1. Канте, 53. Ковачич, 71. Бернарду Силва, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

3 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».