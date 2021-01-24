«Челси» обыграл «Лутон», Абрахам сделал хет-трик

«Челси» выиграл у «Лутона» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

В составе победителей хет-трик сделал Тэмми Абрахам. В следующем раунде «синие» сыграют с «Барнсли».

Кубок Англии

1/16 финала

«Челси» — «Лутон Таун» — 3:1 (2:1)

Голы: Абрахам, 11 (1:0). Абрахам, 17 (2:0). Кларк, 30 (2:1). Абрахам, 74 (3:1).

Нереализованный пенальти: Вернер, 86 (вратарь)

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Маунт (Ковачич, 84), Гилмор, Вернер, Зиех (Хаверц, 77), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Абрахам (Жиру, 77).

Судья: Кут.

24 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».