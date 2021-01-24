«Челси» обыграл «Лутон», Абрахам сделал хет-трик
17:09
«Челси» выиграл у «Лутона» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
В составе победителей хет-трик сделал Тэмми Абрахам. В следующем раунде «синие» сыграют с «Барнсли».
Кубок Англии
1/16 финала
«Челси» — «Лутон Таун» — 3:1 (2:1)
Голы: Абрахам, 11 (1:0). Абрахам, 17 (2:0). Кларк, 30 (2:1). Абрахам, 74 (3:1).
Нереализованный пенальти: Вернер, 86 (вратарь)
«Челси»: Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Маунт (Ковачич, 84), Гилмор, Вернер, Зиех (Хаверц, 77), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Абрахам (Жиру, 77).
Судья: Кут.
24 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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