В центральном матче 6-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 22 сентября, встречаются «Челси» и «Ливерпуль».

Игра победителей Лиги Европы и Лиги чемпионов, одних из лучших команд предыдущего сезона премьер-лиги проходит в Лондоне на арене «синих» — стадионе «Стэмфорд Бридж».

Матч стартовал в 18.30 по московскому времени. К перерыву «красные» впереди — в составе команды Юргена Клоппа мячами отметились Трент Александр-Арнольд (14-я минута) и Роберту Фирмину (30-я).

Команда из Ливерпуля — единоличный лидер АПЛ. Она одержала пять побед на старте с общей разностью 15-4. У идущего вторым чемпиона «Манчестер Сити» — 13 очков после 6 игр (разность мячей — 24-6). «Челси» перед встречей с «Ливерпулем» с 8 очками (11-11) располагался в середине турнирной таблицы, на 10-м месте.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».