Сегодня, 16:45

«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 4 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии в субботу, 4 октября. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 19.30 по московскому времени.

«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча АПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
04 октября, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

«Челси» в предыдущем туре чемпионата Англии-2025/26 уступил «Брайтону» (1:3). Предыдущим соперником «Ливерпуля» в АПЛ был «Кристал Пэлас» (1:2).

ФК Ливерпуль
ФК Челси
«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
3
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
4
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
5
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
6
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

