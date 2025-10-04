«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 4 октября

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии в субботу, 4 октября. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 19.30 по московскому времени.

«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча АПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

04 октября, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Челси» в предыдущем туре чемпионата Англии-2025/26 уступил «Брайтону» (1:3). Предыдущим соперником «Ливерпуля» в АПЛ был «Кристал Пэлас» (1:2).