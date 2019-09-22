«Челси» и «Ливерпуль» начали второй тайм матча 6-го тура чемпионата Англии.

После первой половины игры на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне счет — 2:0 в пользу гостей. В составе команды из Ливерпуля забитыми мячами отличились Трент Александр-Арнольд (14-я минута) и Роберту Фирмину (30-я).

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