«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция игры
19:35
«Челси» и «Ливерпуль» начали второй тайм матча 6-го тура чемпионата Англии.
После первой половины игры на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне счет — 2:0 в пользу гостей. В составе команды из Ливерпуля забитыми мячами отличились Трент Александр-Арнольд (14-я минута) и Роберту Фирмину (30-я).
Следить за матчем «Челси» — «Ливерпуль» можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/england/apl/fbl_match-chelsi-liverpul-300073/
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