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«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция игры

19:35

«Челси» и «Ливерпуль» начали второй тайм матча 6-го тура чемпионата Англии.

После первой половины игры на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне счет — 2:0 в пользу гостей. В составе команды из Ливерпуля забитыми мячами отличились Трент Александр-Арнольд (14-я минута) и Роберту Фирмину (30-я).

Следить за матчем «Челси» — «Ливерпуль» можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/apl/fbl_match-chelsi-liverpul-300073/

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