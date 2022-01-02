«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку не попал в заявку, Алиссон, Фирмино и Матип не сыграют из-за подозрения на ковид
Стали известны составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура АПЛ.
В заявку «Челси» не попал нападающий Ромелу Лукаку. Как сообщалось ранее, главный тренер «синих» Томас Тухель решил применить к футболисту наказание из-за интервью, в котором форвард раскритиковал игру своей команды и заявил о желании вернуться в «Интер».
За полтора часа до матча «Ливерпуль» сообщил, что лишился троих игроков основного состава: вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино сдали тесты на коронавирус, которые дали сомнительный результат. Все трое находятся на самоизоляции.
«Челси»: Менди, Чалоба, Тиагу Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Хаверц, Пулишич.
Запасные: Аррисабалага, Сарр, Холл, Жоржиньо, Сауль, Баркли, Хадсон-Одои, Вэйл, Зиех.
«Ливерпуль»: Келлехер, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабинью, Хендерсон, Милнер, Мане, Салах, Жота.
Запасные: Адриан, Питалуга, Кейта, Гомез, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Бек, Уильямс, Мортон.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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