«Челси» — «Ливерпуль»: Гарначо и Исак выйдут с первых минут, Вирц и Экитике остались в запасе

«Челси» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 7-го тура АПЛ. «Челси»: Санчес, Густо, Ачимпонг, Бадиашиле, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Гарначо, Жоао Педро. Запасные: Йоргенсен, Слонина, Хато, Эменало, Лавиа, Буонанотте, Гиу, Гиттенс, Эстевао. «Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Исак. Запасные: Вудман, Гомес, Робертсон, Фримпонг, Эндо, Вирц, Джонс, Кьеза, Экитике. «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Челси» идет на девятой строчке с 8 очками. Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдет в субботу, 4 октября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. «Челси» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

04 октября, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)