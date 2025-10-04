Футбол
Сегодня, 19:10

«Челси» — «Ливерпуль»: Гарначо и Исак выйдут с первых минут, Вирц и Экитике остались в запасе

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак.
Фото Reuters

«Челси» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 7-го тура АПЛ.

«Челси»: Санчес, Густо, Ачимпонг, Бадиашиле, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Гарначо, Жоао Педро.

Запасные: Йоргенсен, Слонина, Хато, Эменало, Лавиа, Буонанотте, Гиу, Гиттенс, Эстевао.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Исак.

Запасные: Вудман, Гомес, Робертсон, Фримпонг, Эндо, Вирц, Джонс, Кьеза, Экитике.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Челси» идет на девятой строчке с 8 очками.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдет в субботу, 4 октября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Челси» — «Ливерпуль»: онлайн трансляция матча АПЛ 4 октября 2025 года.«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
04 октября, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» и поднялся в топ-10 таблицы АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
6
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
9
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
10
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
11
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
12
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
13
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
14
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 3
Жоао Педро

Жоао Педро

Челси

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

