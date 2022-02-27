«Челси» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на финал Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на финальный матч Кубка английской лиги.

«Челси»: Менди, Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Маунт, Хаверц, Пулишич.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Диас, Салах, Мане.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.