«Челси» обыграл «Ливерпуль» благодаря голу Эстевао на 90+6-й минуте

«Челси» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ — 2:1.

На 14-й минуте отличился полузащитник хозяев Мойзес Кайседо. На 63-й минуте форвард хозяев Коди Гакпо сравнял счет. На 90+6-й минуте нападающий «Челси» Эстевао принес победу своей команде.

В конце матча красную карточку получил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

«Челси» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ с 11 очками. «Ливерпуль», лидировавший перед туром, теперь занимает второе место с 15 очками. Лидером премьер-лиги является «Арсенал» с 16 очками — «канониры» в этом туре победили «Вест Хэм» (2:0).

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд с учетом всех турниров — ранее мерсисайдцы уступили «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов и «Кристал Пэлас» (1:2) в АПЛ.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» встретится на выезде с «Ноттингем Форест».