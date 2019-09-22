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«Челси» — «Ливерпуль»: гол Аспиликуэты отменили после ВАР

19:03
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«Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии. В середине первого тайма гол забил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.

Однако после использования ВАР главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот. Он определил офсайд по ходу атаки лондонцев.


Челси — Ливерпуль

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