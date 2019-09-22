«Челси» — «Ливерпуль»: гол Аспиликуэты отменили после ВАР
19:03
«Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии. В середине первого тайма гол забил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.
Однако после использования ВАР главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот. Он определил офсайд по ходу атаки лондонцев.
VAR has ruled it out. ?— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 22, 2019
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