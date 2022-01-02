Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча

21:23
Диогу Жота (слева) и Нголо Канте. Фото ФК «Ливерпуль»
Диогу Жота (слева) и Нголо Канте. Фото ФК «Ливерпуль»
Теги:

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

По ходу матча гости вели 2:0. На девятой минуте открыл счет Садио Мане. Мохамед Салах на 26-й минуте удвоил преимущество «красных».

Под занавес тайма «синим» удалось сравнять результат. Матео Ковачич на 42-й минуте забил дальним ударом с рикошетом от штанги. А уже в компенсированное к первой половине отличился Кристиан Пулишич. Во втором тайме счет не изменился.

«Челси» набрал 43 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице. «Ливерпуль» на третьем месте — 42 очка.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Ливерпуль
Голы
Мане, 9 (0:1), Салах, 26 (0:2), Ковачич, 42 (1:2), Пулишич, 45+1 (2:2)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич Чалоба (Жоржиньо, 70 ) Маунт Хаверц (Хадсон-Одои, 79 ) Пулишич
Ливерпуль
Келлехер ван Дейк Конате Цимикас Александр-Арнолд Фабинью Милнер (Кейта, 69) Хендерсон Мане (Джонс, 90) Салах Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69)
Предупреждения
Пулишич 17  -  Мане 1, Конате 83
Судьи
Тэйлор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что смотреть в праздники? 10 самых ярких хоккейных матчей новогодних каникул
В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления
1
1
Реклама