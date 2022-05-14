«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и выиграл Кубок Англии

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии.

В основное и дополнительное время команды не забили голов — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались мерсисайдцы — 6:5. Решающий удар в серии 11-метровых нанес защитник Костантинос Цимикас.

«Ливерпуль» выиграл восьмой Кубок Англии в истории клуба и сравнялся по этому показателю с «Челси».

Отметим, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже обыгрывал «Челси» по пенальти в финале Кубка английской лиги, это случилось 27 февраля. Сегодня, 14 мая команда Юргена Клоппа завоевала второй трофей в сезоне-2021/22.