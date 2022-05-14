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Сегодня, 21:35

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и выиграл Кубок Англии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 мая. Лондон. «Челси» — «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии.

В основное и дополнительное время команды не забили голов — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались мерсисайдцы — 6:5. Решающий удар в серии 11-метровых нанес защитник Костантинос Цимикас.

«Ливерпуль» выиграл восьмой Кубок Англии в истории клуба и сравнялся по этому показателю с «Челси».

Отметим, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже обыгрывал «Челси» по пенальти в финале Кубка английской лиги, это случилось 27 февраля. Сегодня, 14 мая команда Юргена Клоппа завоевала второй трофей в сезоне-2021/22.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
0:0
Ливерпуль
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Ковачич (Канте, 66) Чалоба (Аспиликуэта, 106) Маунт Лукаку (Зиеш, 85) Пулишич (Лофтус-Чик, 106, Баркли, 119)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк (Матип, 91) Конате Робертсон (Цимикас, 111) Александр-Арнолд Тиагу Алькантара Кейта (Милнер, 74) Хендерсон Диас (Роберту Фирмину, 98) Мане Салах (Диогу Жота, 33)
Предупреждения
Джеймс 77’  - 
Судьи
Поусон (Англия)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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