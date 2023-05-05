«Челси» лидирует в гонке за подписание голкипера «Интера» Онана

«Челси» лидирует в гонке по подписанию летом вратаря «Интера» Андре Онана, сообщает Telegraph.

По данным источника, «синие» хотят продать голкипера Эдуарда Менди после того, как сенегалец уступил свое место Кепе Аррисабалаге. Онана обойдется лондонскому клубу в 40 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» находится в выгодном положении, чтобы подписать его.

27-летний Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне камерунец сыграл 35 матчей во всех турнирах и пропустил 30 мячей. Также он 16 раз не пропустил ни одного гола за встречу.