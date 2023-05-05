«Челси» лидирует в гонке за подписание голкипера «Интера» Онана
«Челси» лидирует в гонке по подписанию летом вратаря «Интера» Андре Онана, сообщает Telegraph.
По данным источника, «синие» хотят продать голкипера Эдуарда Менди после того, как сенегалец уступил свое место Кепе Аррисабалаге. Онана обойдется лондонскому клубу в 40 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» находится в выгодном положении, чтобы подписать его.
27-летний Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.
В этом сезоне камерунец сыграл 35 матчей во всех турнирах и пропустил 30 мячей. Также он 16 раз не пропустил ни одного гола за встречу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|- : -
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|23
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5