«Челси» летом рассмотрит предложения по Галлахеру

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения по уходу 23-летнего англичанина. Ранее сообщалось, что интерес к Галлахеру проявляют «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.