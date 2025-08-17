«Челси» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче чемпионата Англии

«Челси» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче первого тура английской премьер-лиги в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Челси» — «Кристал Пэлас» в первом туре АПЛ

С ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Кристал Пэлас» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

17 августа, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и онлайн-платформы «VK Video».

В сезоне-2024/25 «Челси» и «Кристал Пэлас» завершили обе встречи в АПЛ со счетом 1:1. По итогам чемпионата «Челси» занял четвертое место, «Кристал Пэлас» — 12-е.