Бесплатная трансляция матча АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»

«Челси» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в среду, 27 декабря. Игра пройдет стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Челси» — «Кристал Пэлас» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

С 22 баллами в активе «Челси» занимает 11 место в таблице английского первенства. «Кристал Пэлас» занимает 15 место в таблице АПЛ, набрав 18 очков.

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