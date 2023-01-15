«Челси» переиграл «Кристал Пэлас»
«Челси» переиграл на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Автором победного мяча в середине второго тайма стал немецкий нападающий Кай Хавертц.
В 9 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью и одержали 2 победы.
Команда Грэмпа Поттера набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» проиграл четыре из последних пяти матчей и остается на 12-й строчке (22 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
4
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|18
|6
|4
|8
|17-26
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|3 : 0
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|1 : 2
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|2 : 0
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 0
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 0
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|1 : 0
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|1 : 0
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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