«Челси» и «Ипсвич» сыграют в чемпионате Англии 13 апреля

«Челси» и «Ипсвич» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Челси» — «Ипсвич»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)

В 31 туре «Челси» набрал 53 очка и шел на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, у «Ипсвича» — 20 очков и 18-я строчка.

В предыдущем туре «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0), а «трактористы» уступили «Вулверхэмптону» (1:2).