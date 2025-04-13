«Челси» — «Ипсвич»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Челси» и «Ипсвич» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.
«Челси» — «Ипсвич»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Ключевые события и результат игры «Челси» — «Ипсвич» изучайте в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».
В 31 туре «Челси» набрал 53 очка и шел на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, у «Ипсвича» — 20 очков и 18-я строчка.
В предыдущем туре «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0), а «трактористы» уступили «Вулверхэмптону» (1:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|
4
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
5
|Ман. Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|
11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|
13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|- : -
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|14
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2