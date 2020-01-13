Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» интересуется защитником «Брайтона»

08:46
Теги:

«Челси» сделал запрос относительно доступности для трансфера центрального защитника «Брайтона» Льюиса Данка. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард намерен укрепить оборону в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.

28-летний Данк, который в ноябре 2018 сыграл свой единственный матч за сборную Англии, оценивается «чайками» в 50 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей в премьер-лиге, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до 2023 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир