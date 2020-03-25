«Челси» интересуется защитником «Аякса» Тальяфико

«Челси» может приобрести защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в летнее трансферное окно, сообщает Daily Express.

По информации источника, «синие» решили не покупать у «Лестера» защитника Бена Чилуэлла и решили сосредоточиться на 27-летнем Тальяфико, который обойдется лондонцам дешевле.

На счету Тальяфико 5 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 35 миллионов евро.