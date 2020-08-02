«Челси» интересуется вратарем «Бернли» Поупом

«Челси» претендует на вратаря «Бернли» Ника Поупа, сообщает Daily Star.

По информации источника, руководство клуба рассматривает 28-летнего англичанина в качестве замены голкиперу Кепе Аррисабалаге, который, вероятно, покинет команду этим летом. Сообщается, что «синие» считают Поупа более выгодным финансово вариантом, нежели вратаря «Атлетико» Яна Облака, об интересе к которому со стороны лондонцев ранее сообщали СМИ.

В сезоне-2019/20 Поуп провел за «Бернли» 38 матчей и пропустил 50 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.