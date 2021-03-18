«Челси» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство лондонского клуба хочет видеть 32-летнего игрока в команде. В «Челси» заявили, что интересовались форвардом еще, когда он переходил из «Атлетико» в «Ман Сити». Сам футболист хотел бы продолжить выступать в АПЛ. Контракт аргентинца с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что Агуэро договорился с «Барселоной» о переходе в команду. В сезоне-2020/21 футболист в 8 матчах АПЛ забил 1 гол.