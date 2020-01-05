«Челси» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

5 января прошли матчи 1/32 финала Кубка Англии. «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе лондонцев отличились форвард Каллум Хадсон-Одои и полузащитник Росс Баркли.

Кубок Англии

1/32 финала

«Челси» — «Ноттингем Форест» — 2:0 (2:0)

Голы: Хадсон-Одои, 6 (1:0). Баркли, 33 (2:0).

«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Томори, Джеймс, Баркли, Ковачич (Маунт, 69), Жоржинью, Педро (Лемпти, 76), Батшуайи, Хадсон-Одои.

Предупреждение: Джеймс, 65.

Судья: Бэнкес (Англия).

5 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

В параллельной игре «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Файлда» (2:1). По разу забили форварды Каллам Робинсон и Леон Кларк.

Кубок Англии

1/32 финала

«Шеффилд Юнайтед» — «Файлд» — 2:1 (1:0)

Голы: Робинсон, 8 (1:0). Кларк, 60 (2:0). Уильямс, 78 (2:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Веррипс (Хендерсон, 41), Ягелка, Фриман, Брайан, Родуэлл (Бэшем, 58), Бешич, Моррисон, Фримен, Осборн, Кларк, Робинсон (Стирман, 88).

Предупреждение: Осборн, 45.

Судья: Жиллетт (Австралия).

5 января. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

«Кристал Пэлас» проиграл «Дерби Каунти» (0:1) и вылетел из Кубка. На 63-й минуте игры красную карточку получил полузащитник команды Роя Ходжсона Лука Миливоевич.

Кубок Англии

1/32 финала

«Кристал Пэлас» — «Дерби Каунти» — 0:1 (0:1)

Гол: Мартин, 32.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Келли, Ридевалд (Вудс, 76), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Майер (Макартур, 39), Пьеррик (Томкинс, 73), Айю, Уикхэм.

Удаление: Миливоевич (Кристал Пэлас), 63.

Судья: Оливер (Англия).

5 января. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1). Команды проведут переигровку.

«Мидлсбро» — «Тоттенхэм» — 1:1 (0:0)

Голы: Флетчер, 50 (1:0). Лукас Моура, 61 (1:1).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Эриксен, Уинкс (Ло Сельсо, 56), Дайер, Алли, Сессеньон (Ламела, 56), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

Предупреждения: Алли, 45. Ламела, 85.

Судья: Аттуэлл (Англия).

5 января. Мидлсбро. Стадион «Riverside Stadium».