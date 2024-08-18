«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Кайседо, Энцо, Палмер, Джексон, Нкунку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брейне, Бернарду Силва, Доку, Савио, Холанд.

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6).