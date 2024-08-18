Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:33

«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлинг Холанд.
Фото Reuters

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Кайседо, Энцо, Палмер, Джексон, Нкунку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брейне, Бернарду Силва, Доку, Савио, Холанд.

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6).

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Читайте также
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
Лукашенко рассказал о критике от младшего сына
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
3
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
8
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 1
П
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости