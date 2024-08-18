«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ
В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Кайседо, Энцо, Палмер, Джексон, Нкунку.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брейне, Бернарду Силва, Доку, Савио, Холанд.
Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|1
|П
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
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