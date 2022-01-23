«Челси» и «Интер» интересуются защитником «Штутгарта» Сосой, за которого требуют 30 миллионов евро

«Челси» и «Интер» интересуются защитником «Штутгарта» Борной Сосой, сообщает журналист Sky Germany Марк Беренбек.

По информации источника, оба клуба планируют попытаться подписать 24-летнего хорвата следующим летом. Сообщается, что «Астон Вилла» вела переговоры по трансферу футболиста, но сделка сорвалась, поскольку немецкая команда потребовала за игрока 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Соса провел 18 матчей за «Штутгарт», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.