«Челси» и дортмундская «Боруссия» интересуются 18-летним сенегальцем из чемпионата Хорватии

«Челси» и дортмундская «Боруссия» интересуются защитником Микаилом Файе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клубы видят большой потенциал в 18-летнем сенегальце, выступающем за хорватскую команду «Кустошия». Прошлым летом футболист отклонил предложения от «Марселя» и «Реймса».

В «Боруссии» рассчитывают, что смогут использовать игрока в основном составе, в то время как «Челси» в случае подписания защитника планирует отправить его в аренду в один из клубов-партнеров.

Файе выступает за «Кустошию» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 13 матчах за команду в чемпионате Хорватии.